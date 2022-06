Del Vecchio, ora è incognita successione: Milleri scala la holding, il risiko di Mediobanca nelle mani della famiglia (Di martedì 28 giugno 2022) Nel testamento il futuro dell’impero: il fidato top manager verso l’ingresso in Cda. Quote divise tra moglie e figli. La Borsa teme la frenata su Piazzetta Cuccia e Generali Leggi su lastampa (Di martedì 28 giugno 2022) Nel testamento il futuro dell’impero: il fidato top manager verso l’ingresso in Cda. Quote divise tra moglie e figli. La Borsa teme la frenata su Piazzetta Cuccia e Generali

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - Corriere : È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - aldotorchiaro : Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso oggi a 87 anni. La sua vita è già leggend… - EzioMorassutti : RT @aldotorchiaro: Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso oggi a 87 anni. La sua vita è già leggenda, da… - DarioDenta : RT @EmeParonzini: Troppi Vanetti e pochi Del Vecchio, un Paese fallito non fallisce per caso. -