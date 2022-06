(Di martedì 28 giugno 2022) Sapete che succede quando vi chiamate? Che basta unaapparentemente del tutto innocua per convincere i fan di un eventualenei panni di Wolverine per3.3 è in fase di sviluppo ai Marvel Studios, e i fan sperano ancora in undinei panni di Wolverine. Ci sperano talmente tanto che persino unaapparentemente non correlata dell'attore (ma volutamente criptica) li hache potrebbe accadere. Come segnala anche Comicbook, è bastato uno scatto - uno scatto che si abbina anche abbastanza a un classico meme, va detto - a far credere ai fan Marvel che l'attore australiano storico interprete di Wolverine potesse stare facendo ...

Pubblicità

_ComicsUniverse : Non potevo non mettere questa foto ???? #ChrisHemsworth #Deadpool3 #HughJackman -

Movieplayer.it

L'attore australiano interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe sembra essere Team Ryan Reynolds nella faida che ormai da anni va avanti tra il protagonista diJackman a.k.a. ...... Love and Thunder , dal 6 luglio nei cinema italiani, ritrovandosi a scherzare suJackman . ...qualche telefonata per assicurarsi che Jackman non ritorni a interpretare Wolverine in3 : L'... Deadpool 3, Hugh Jackman anticipa il suo ritorno con una foto I fan ne sembrano convinti Sapete che succede quando vi chiamate Hugh Jackman Che basta una foto apparentemente del tutto innocua per convincere i fan di un eventuale ritorno nei panni di Wolverine per Deadpool 3. Deadpool 3 è ...Marvel fans are perpetually jumping the gun over Wolverine coming to the MCU, so it's no surprise that a simple social media picture of Hugh Jackman looking at his phone exploded into wild speculation ...