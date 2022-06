de Ligt, ecco quanto vuole la Juventus per cederlo: tifosi su tutte le furie (Di martedì 28 giugno 2022) Continuano i dubbi sul futuro di de Ligt; il Chelsea è in forte pressing ma la richiesta della Juventus è piuttosto chiara. Inutile negarlo; il mercato estivo della Juventus rischia di ruotare intorno alla figura di de Ligt. Il centrale olandese, nel recente passato, ha manifestato delusione per gli ultimi risultati a livello di campionato e non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza nel 2024. Una situazione difficile da sostenere; la società bianconera, infatti, non può rischiare di perdere il difensore a parametro zero. Questa, dunque, è l’estate decisiva: o rinnovo o cessione anche se le richiesta della Juventus sono decisamente importanti. AnsafotoCon l’addio di Chiellini, la difesa bianconera ha perso un pilastro fondamentale; in questa sessione di mercato serve un difensore che vada a ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 giugno 2022) Continuano i dubbi sul futuro di de; il Chelsea è in forte pressing ma la richiesta dellaè piuttosto chiara. Inutile negarlo; il mercato estivo dellarischia di ruotare intorno alla figura di de. Il centrale olandese, nel recente passato, ha manifestato delusione per gli ultimi risultati a livello di campionato e non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza nel 2024. Una situazione difficile da sostenere; la società bianconera, infatti, non può rischiare di perdere il difensore a parametro zero. Questa, dunque, è l’estate decisiva: o rinnovo o cessione anche se le richiesta dellasono decisamente importanti. AnsafotoCon l’addio di Chiellini, la difesa bianconera ha perso un pilastro fondamentale; in questa sessione di mercato serve un difensore che vada a ...

