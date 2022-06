De Jong a un passo dal Manchester United: accordo sulla base di 65 milioni (Di martedì 28 giugno 2022) . L’olandese lascerà il Barcellona Come riferito da Sky Sports Uk, infatti, Frankie De Jong è davvero ad un passo dal trasferimento al Manchester United. Il Barcellona e i Red Devils hanno trovato l’accordo sulla base di 65 milioni di euro e si stanno limando gli ultimi dettagli sui bonus. Non sono attesi problemi per il contratto che De Jong firmerà col club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) . L’olandese lascerà il Barcellona Come riferito da Sky Sports Uk, infatti, Frankie Deè davvero ad undal trasferimento al. Il Barcellona e i Red Devils hanno trovato l’di 65di euro e si stanno limando gli ultimi dettagli sui bonus. Non sono attesi problemi per il contratto che Defirmerà col club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

