Dalla Crimea alla Russia | così Mosca è accusata di rubare il grano ucraino

Leggi su it.insideover

(Di martedì 28 giugno 2022) Non sarà certo il “granaio del mondo”, come erroneamente era stata definita qualche mese fa, ma l’Ucraina produce comunque decine di milioni di tonnellate die ne esporta quasi i due terzi complessivi. Per l’esattezza, citando i dati raccoltiFood and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), nel 2020 Kiev ha raccolto 24.912.350 InsideOver.