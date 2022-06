Dal G7 nuove sanzioni contro la Russia. Misure dure ma necessarie (Di martedì 28 giugno 2022) “Noi siamo impegnati ad aiutare l’Ucraina per la fine della guerra della Russia, a mantenere la sovranità e l’integrità territoriale, a difendersi e a scegliere il suo futuro”. È quello che si legge nella dichiarazione finale sull’Ucraina del G7, dove si specifica che si continuerà “a non riconoscere i tentativi della Russia di riscrivere i confini con la forza”. Il G7 condanna la Russia per l’aggressione brutale e ingiustificata contro l’Ucraina Si condanna quindi “l’aggressione brutale, non provocata, ingiustificabile contro l’Ucraina dalla Russia, aiutata dalla BieloRussia”. Inoltre “prenderemo decisioni dure ma necessarie”, ha scritto su twitter il cancelliere Olaf Scholz, dopo l’intervento digitale di Volodymyr Zelensky. Che ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 giugno 2022) “Noi siamo impegnati ad aiutare l’Ucraina per la fine della guerra della, a mantenere la sovranità e l’integrità territoriale, a difendersi e a scegliere il suo futuro”. È quello che si legge nella dichiarazione finale sull’Ucraina del G7, dove si specifica che si continuerà “a non riconoscere i tentativi delladi riscrivere i confini con la forza”. Il G7 condanna laper l’aggressione brutale e ingiustificatal’Ucraina Si condanna quindi “l’aggressione brutale, non provocata, ingiustificabilel’Ucraina dalla, aiutata dalla Bielo”. Inoltre “prenderemo decisionima”, ha scritto su twitter il cancelliere Olaf Scholz, dopo l’intervento digitale di Volodymyr Zelensky. Che ha ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Multe in vista per negozianti e professionisti che da giovedì non permetteranno i pagamenti elettronici tramite il… - Agenzia_Ansa : Sorprese dall’analisi del Dna degli oceani: non ha portato alla luce soltanto nuove specie, ma composti chimici fin… - FBiasin : “#Psg anche su #RenatoSanches, pronti 30 milioni per il #Lille”. Le severissime e incombenti nuove regole dell’… - AlziatiCristina : Nuove dal regno dei Grandi 7 Nani Nonostante gli annunci del NYT, nessun accordo sul tetto al prezzo del petrolio r… - AndreaLisi15 : RT @CacciaDominioni: @volpi_raffaele Non so esattamente a chi alluda, parlando di 'sconosciuti che si sono attovagliati': le ricordo, però,… -