Dakota Johnson parla delle riprese di Cinquanta sfumature di grigio: "Era il caos, un'esperienza psicotica" (Di martedì 28 giugno 2022) Dakota Johnson si è recentemente aperta a proposito delle riprese di Cinquanta sfumature di grigio definendole 'il caos' e 'un'esperienza psicotica'. Dakota Johnson ha descritto la realizzazione di Cinquanta sfumature di grigio utilizzando la parola "psicotica" in una nuova intervista pubblicata da Vanity Fair. L'attrice è diventata una star internazionale dopo essere stata scelta per il ruolo di Anastasia "Ana" Steele nel celebre franchise ma, nonostante questo, Dakota ha affermato che le riprese della trilogia sono diventate molto complicate a causa dell'influenza dell'autrice dei ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 giugno 2022)si è recentemente aperta a propositodididefinendole 'il' e 'un''.ha descritto la realizzazione didiutilizzando la parola "" in una nuova intervista pubblicata da Vanity Fair. L'attrice è diventata una star internazionale dopo essere stata scelta per il ruolo di Anastasia "Ana" Steele nel celebre franchise ma, nonostante questo,ha affermato che ledella trilogia sono diventate molto complicate a causa dell'influenza dell'autrice dei ...

Pubblicità

treesenyc : RT @diaridicinema: Semplicemente Dakota Johnson per Vanity Fair #Persuasion - Lauramoreno1988 : RT @diaridicinema: Questi due scatti di Dakota Johnson per Vanity Fair Luglio/Agosto 2022 ?? #DakotaJohnson #Persuasion - Lauramoreno1988 : RT @diaridicinema: Dakota Johnson sulla cover di Vanity Fair Luglio/Agosto 2022! #Persuasion #ChaChaRealSmooth - grace20may : RT @diaridicinema: Semplicemente Dakota Johnson per Vanity Fair #Persuasion - grace20may : RT @diaridicinema: Questi due scatti di Dakota Johnson per Vanity Fair Luglio/Agosto 2022 ?? #DakotaJohnson #Persuasion -