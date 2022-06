Da “Esterno notte” al Commissario Ricciardi: l’offerta di Rai Fiction per la prossima stagione (Di martedì 28 giugno 2022) Resa nota oggi l’offerta di Rai Fiction – diretta da Maria Pia Ammirati – per la stagione 2022/2023 che si configura in una partitura composita che si muove dal poliziesco alla commedia, dal dramedy al coming of age alla linea civile, puntando a valorizzare il talento a tutti i livelli. Tra gli eventi di ispirazione civile che illuminano l’offerta la serie Esterno notte (regia di Marco Bellocchio) con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, presentata alla 75^ edizione del Festival di Cannes, in cui il maestro Bellocchio torna sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro; e Il nostro Generale (regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin) con Sergio Castellitto, dedicato al Generale dalla Chiesa nel quarantennale della strage di via Carini. Storie potenti con un carico fortemente simbolico e un grande ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 giugno 2022) Resa nota oggidi Rai– diretta da Maria Pia Ammirati – per la stagione 2022/2023 che si configura in una partitura composita che si muove dal poliziesco alla commedia, dal dramedy al coming of age alla linea civile, puntando a valorizzare il talento a tutti i livelli. Tra gli eventi di ispirazione civile che illuminanola serie(regia di Marco Bellocchio) con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, presentata alla 75^ edizione del Festival di Cannes, in cui il maestro Bellocchio torna sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro; e Il nostro Generale (regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin) con Sergio Castellitto, dedicato al Generale dalla Chiesa nel quarantennale della strage di via Carini. Storie potenti con un carico fortemente simbolico e un grande ...

