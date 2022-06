Da Dybala a Isco: i migliori giocatori in scadenza il 30 giugno (Di martedì 28 giugno 2022) Il calciomercato estivo comincia ad entrare nel vivo e diverse squadre rivolgono la propria attenzione ai giocatori più appetibili in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. In Serie A non mancano nomi importanti che dal 1° luglio saranno svincolati, mentre altri hanno già firmato per un nuovo club: sul fronte dei parametri zero sono molto attive soprattutto Inter e Juventus. Calciomercato, i principali giocatori di Serie A in scadenza di contratto il 30 giugno Paulo Dybala è certamente lo svincolato di lusso nella sessione estiva di calciomercato che dal 1° luglio comincerà ufficialmente. Dopo sette anni, si è concluso il matrimonio tra la Juventus e l’attaccante argentino che adesso cerca di rilanciarsi dopo una stagione con pochi alti e molti bassi, soprattutto a ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 28 giugno 2022) Il calciomercato estivo comincia ad entrare nel vivo e diverse squadre rivolgono la propria attenzione aipiù appetibili indi contratto il 302022. In Serie A non mancano nomi importanti che dal 1° luglio saranno svincolati, mentre altri hanno già firmato per un nuovo club: sul fronte dei parametri zero sono molto attive soprattutto Inter e Juventus. Calciomercato, i principalidi Serie A indi contratto il 30Pauloè certamente lo svincolato di lusso nella sessione estiva di calciomercato che dal 1° luglio comincerà ufficialmente. Dopo sette anni, si è concluso il matrimonio tra la Juventus e l’attaccante argentino che adesso cerca di rilanciarsi dopo una stagione con pochi alti e molti bassi, soprattutto a ...

