Cristiano Ronaldo alla Roma: trattativa reale o bufala? L’audio che alimenta il sogno (Di martedì 28 giugno 2022) bufala o trattativa reale e colpo di mercato vicino? Un vocale Whatsapp nel quale si annuncia che la Roma ha prenotato lo stadio Olimpico per il 29 giugno, giorno dei santi Pietro e Paolo, patroni della città, fa sognare i tifosi giallorossi. Perché la stella con cui la famiglia Friedkin avrebbe intavolato la trattativa sarebbe Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha rotto con il Manchester United e starebbe cercando una nuova destinazione per la prossima stagione. In prima fila il Chelsea, quindi il Bayern Monaco, oltre a destinazioni ‘Romantiche’ come appunto la Roma e lo Sporting Lisbona. Tra meno di 24 ore si capirà se le indiscrezioni di questi giorni hanno un fondamento o si è trattato solo di speculazioni estive. Di certo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022)e colpo di mercato vicino? Un vocale Whatsapp nel quale si annuncia che laha prenotato lo stadio Olimpico per il 29 giugno, giorno dei santi Pietro e Paolo, patroni della città, fa sognare i tifosi giallorossi. Perché la stella con cui la famiglia Friedkin avrebbe intavolato lasarebbe. Il campione portoghese ha rotto con il Manchester United e starebbe cercando una nuova destinazione per la prossima stagione. In prima fila il Chelsea, quindi il Bayern Monaco, oltre a destinazioni ‘ntiche’ come appunto lae lo Sporting Lisbona. Tra meno di 24 ore si capirà se le indiscrezioni di questi giorni hanno un fondamento o si è trattato solo di speculazioni estive. Di certo, ...

goal : Cristiano Ronaldo's legacy ?? - goal : Jorge Mendes has offered Cristiano Ronaldo to Roma, according to the Gazzetta dello Sport ???? - OptaPaolo : 32 - Solo Cristiano Ronaldo (40) e Lionel Messi (35) hanno fornito più assist di Ángel Di María (32) in Champions L… - Vasco__gr12 : RT @ligaptdadepre_: Young Cristiano Ronaldo ???? - Romagialloross4 : ?? @Cristiano e la @OfficialASRoma , #Violi: 'Se non è vero, il club smentisca ufficialmente. Poniamo fine a questa… -