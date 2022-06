Crisi idrica, il razionamento dell'acqua inguaia le piscine. I gestori: 'Solo così si risparmia' (Di martedì 28 giugno 2022) PESARO La Crisi idrica e il conseguente razionamento dell'acqua ad uso idropotabile per attività d'importanza non primaria impone attenzione anche per i gestori di impianti natatori , comunali o ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 giugno 2022) PESARO Lae il conseguentead uso idropotabile per attività d'importanza non primaria impone attenzione anche per idi impianti natatori , comunali o ...

Pubblicità

Tg3web : Il meteorologo Luca Mercalli al Tg3: 'Poca neve in montagna, sei mesi senza pioggia al Nord e temperature record. P… - LegaSalvini : Claudio Borghi Aquilini: la #Lega sta pressando il governo sul tema degli sconti per l’energia. Ora ci aspettiamo i… - FullmetalRoccia : Il Governo dichiari lo stato di emergenza per la crisi idrica #siccità - Firma la petizione! - romi_andrio : RT @essenziale_it: In Italia la crisi idrica ha provocato tre miliardi di danni ai raccolti. Si va verso la dichiarazione dello stato d’eme… - bettabettanesi : La falsa crisi idrica è la finestra di Overton che abituerà la gente alla parola razionamento in vista dell’autunno… -