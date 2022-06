Covid | Pechino e Shanghai azzerano nuovi casi dopo 4 mesi

Pubblicità

I nuovi arrivati nel Paese e i contatti stretti di pazienti dovranno trascorrere 7 giorni in quarantena centralizzata e poi sottoporsi a un 'monitoraggio attento' per altri tre giorni a ...e Shanghai azzerano nuovi casi dopo 4 mesi Intanto, nella giornata di ieri, lunedì 27 giugno,e Shanghai non hanno segnalato nuovi casi di- 19 , per la prima volta dopo quattro ...La strategia contagio zero della Cina fa fatica a dir poco a compensare tra i diritti dei cittadini e la difesa della salute pubblica, ma dopo quattro mesi arriva un ...Si allentano gradualmente le restrizioni anti-Covid in Cina. Per i visitatori internazionali, il periodo di quarantena obbligatoria è stato dimezzato da tre settimane a 10 giorni. Secondo il protocoll ...