Covid oggi Italia | 83 555 nuovi casi e 69 morti | bollettino 28 giugno

(Adnkronos) – Sono 83.555 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 28 giugno 2022, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati 69 morti nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono stati 717.400 che fanno rilevare un tasso di positività all'11,6%. Aumentano i pazienti in terapia intensiva: 237 in totale e 3 in più di ieri e i ricoverati con sintomi che sono 6.035 in totale e 162 in più di ieri. In totale dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 18.343.422 persone mentre le vittime salgono a 168.234. I guariti sono 17.401.738, 49.493 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia i positivi sono 773.450, 34.599 in più di ieri. LAZIO – Sono 11.171 i contagi da ...

