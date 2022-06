Covid oggi Campania, 10.602 contagi e 5 morti: bollettino 28 giugno (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 10.602 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 28 giugno 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 32.615 test. I test risultati positivi sono il 32,5% del totale. Sono 5 i nuovi decessi riportati nel bollettino odierno, 4 avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. Negli ospedali della Campania sono 27 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 416 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 10.602 ida coronavirus in, 282022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 5. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 32.615 test. I test risultati positivi sono il 32,5% del totale. Sono 5 i nuovi decessi riportati nelodierno, 4 avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. Negli ospedali dellasono 27 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 416 i pazientiricoverati nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

