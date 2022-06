Covid: occupazione terapie intensive sale al 3%. Locatelli: obbligo vaccinale pagina chiusa (Di martedì 28 giugno 2022) Il Covid nelle ultime settimane ha ripreso la sua corsa trainata dalla nuova variante Omicron 5. Secondo i dati diffusi dai dati dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) dopo ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 giugno 2022) Ilnelle ultime settimane ha ripreso la sua corsa trainata dalla nuova variante Omicron 5. Secondo i dati diffusi dai dati dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) dopo ...

