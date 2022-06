Covid | news Bollettino | 83 555 nuovi casi | 69 morti Tasso di positività all' 11 | 6% LIVE

Pubblicità

HuffPostItalia : Senza misure di contrasto al Covid, prepariamoci a un autunno difficile - repubblica : Berrettini si ritira da Wimbledon, e' positivo al Covid - ilfoglio_it : Matteo #Berrettini annuncia il ritiro da Wimbledon: ha il Covid. 'Non ho parole per descrivere l'estrema delusione… - folucar : RT @YanezPeter: Il #Covid a Sassari 'tenete i vostri nonni alla larga dall’ospedale, portateli solo se strettamente necessario. Le persone… - news_mondo_h24 : In scadenza oggi, la proroga patente Covid. -

Leggi anche > La Cina: 'Restrizioni antiper altri cinque anni'. Sui social scoppia il panico Nel dispositivo erano presenti infatti nomi, cognomi, date di nascita e indirizzi di tutti gli ...Partenza col piede giusto per la borsa di Wall Street dopo la chiusura negativa, la vigilia. L'ottimismo degli investitori è sostenuto dall' allentamento delle restrizioni in Cina per il- 19, che spingono in particolare i titoli legati al settore viaggi: come Wynn Resorts e Las Vegas Sands , ma anche American , United e Delta Air Lines . L'attenzione degli addetti ai lavori è ...VIPs this year include Benicio Del Toro and Geoffrey Rush — the Czech Republic's A-list fest offers the perfect combination of glamour and relaxation. "It's always a combination of work and vacation." ...Dozens of suspected migrants were found dead in an abandoned trailer in San Antonio, poll finds people are struggling to be happy: 5 Things podcast ...