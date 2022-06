Covid, netto aumento in Italia: oltre 83 mila nuovi casi. I decessi sono 69 (Di martedì 28 giugno 2022) sono 83.555 i nuovi positivi al Covid in Italia, contro i 24.747 di ieri, su un totale di 717.400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: il tasso di positività scende dal 24,5% all ’11,6% . A rivelarlo... Leggi su feedpress.me (Di martedì 28 giugno 2022)83.555 ipositivi alin, contro i 24.747 di ieri, su un totale di 717.400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: il tasso di positività scende dal 24,5% all ’11,6% . A rivelarlo...

Pubblicità

infoitinterno : Covid, netto aumento in Italia: oltre 83 mila nuovi casi. I decessi sono 69 - rep_genova : Covid, in Liguria ancora in netto aumento positivi e ricoveri: Registrati anche tre decessi [aggiornamento delle 16… - sh2718523 : RT @rtl1025: ?? Sono 83.555 i nuovi contagi da #Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - rtl1025 : ?? Sono 83.555 i nuovi contagi da #Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Trmtv : Covid, in Puglia tasso di positività in netto aumento al 31,6%: 7.387 nuovi contagi e 5 decessi -