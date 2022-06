Covid, nelle Marche più di 2mila positivi, incidenza e ricoveri schizzano in alto/ Il trend (Di martedì 28 giugno 2022) ANCONA - Brusca impennata dei contagi giornalieri e dei ricoverati : la pandemia di Covid torna ad agitare le Marche, nell'ambito di un trend nazionale al rialzo sull'onda della variante Omicron 5 . ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 giugno 2022) ANCONA - Brusca impennata dei contagi giornalieri e dei ricoverati : la pandemia ditorna ad agitare le, nell'ambito di unnazionale al rialzo sull'onda della variante Omicron 5 . ...

