Covid: minacce di morte a ministro Speranza, in 4 a processo a Roma (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Ci vediamo in obitorio", "ti spelliamo vivo", "ti ammazziamo la famiglia". Queste alcune delle minacce che per mesi sono state inviate, via mail, al ministro della Salute Roberto Speranza da quattro uomini che, dopo le indagini della procura di Roma, andranno a processo. Si tratta di uomini, tra i 36 e i 56 anni, che, dall'ottobre 2020 al gennaio 2021, hanno inviato al ministro mail con minacce, in forma anonima, tramite account fittizi in relazione alle misure di contrasto all'epidemia da Covid 19: "Giuro che la pagherete per il terrore che state facendo", "la pagherete molto cara per tutte le cose che state facendo", "dovete andare sulla sedia elettrica", e ancora "dovrai finire in carcere per i morti ...

