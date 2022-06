Covid | Locatelli | “In autunno nuova campagna di vaccinazione per 50enni e 60enni”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 giugno 2022) Roma – Omicron 4 e 5 sono tra le cause dell’aumento dei contagiin Italia. Il virus circola anche perché è scattato uno stop alle misure. E’ il quadro che Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), delinea a ‘Buongiorno’ su SkyTg24. “C’è una chiara sottostima del numero dei nuovi casi, molti non vengono riportati perché fanno tamponi a domicilio. Osserviamo un incremento virale per il venir meno delle misure di protezione e all’alta contagiosità delle varianti Omicron circolanti, Ba.4 e Ba.5, che rappresentano insieme metà dei ceppi circolanti. Ba.5 è sopra il 30% ed è più contagiosa e in grado di sfuggire alla risposta immunitaria degli anticorpi. Oggi abbiamo percentuali di reinfezioni che sono all’8,4%, ricordo che nel periodo in cui circolava Delta eravamo al 2%”, dice. “Le varianti Omicron Ba.4 e Ba.5 eludono ...