Covid, le notizie di oggi. In settimana la decisione sulle mascherine al lavoro. LIVE (Di martedì 28 giugno 2022) Nuovo aumento dei ricoveri, mentre si attende la decisione, prevista entro la settimana, per il mantenimento delle mascherine nei luoghi di lavoro. Il tavolo fra Ministero del lavoro, Salute, Sviluppo economico e Inail, è stato convocato per il 30 giugno Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 giugno 2022) Nuovo aumento dei ricoveri, mentre si attende la, prevista entro la, per il mantenimento dellenei luoghi di. Il tavolo fra Ministero del, Salute, Sviluppo economico e Inail, è stato convocato per il 30 giugno

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid, ecco perché ci sono casi gravi anche tra i vaccinati. Colpa di anticorpi impazziti, utili per trovare person… - Agenzia_Ansa : Covid, ancora in fase pandemica. In un incontro tecnico si decide oggi sulla mascherina a lavoro. Brusaferro: 'L'o… - Agenzia_Ansa : Djokovic insiste: 'No al vaccino, rinuncio agli US Open. Gli Stati Uniti non mi fanno entrare: dipende dal loro go… - LICIO15 : Covid, Ricciardi: 'Aumento contagi, si infettano tutti' - JohnDoeUnicum : RT @SarahConnor2022: ????????la colpa non è mai del siero -