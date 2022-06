Covid, il “vaccino aggiornato” non c’è. Ma Costa e Sileri lo annunciano già: “Richiamo annuale” (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu – Un vaccino aggiornato e dunque efficace contro le varianti del Covid non c’è. Neppure sappiamo se ci sarà mai, se consideriamo quanto si sta mostrando mutevole questo virus. Eppure, malgrado tali evidenze, il governo – nello specifico i sottosegretari alla Salute, Pierpaolo Sileri e Andrea Costa – ha già annunciato che in autunno si partirà col tanto evocato vaccino annuale. “A ottobre avremo un vaccino aggiornato, credo che andremo nella direzione di un Richiamo annuale”, assicura Costa ai microfoni di Rai Tg2 Italia. “Quarta, quinta, sesta dose – dice il sottosegretario alla Salute -, rischiamo di fare confusione e veicolare il messaggio sbagliato. Chi fa il vaccino ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu – Une dunque efficace contro le varianti delnon c’è. Neppure sappiamo se ci sarà mai, se consideriamo quanto si sta mostrando mutevole questo virus. Eppure, malgrado tali evidenze, il governo – nello specifico i sottosegretari alla Salute, Pierpaolo Sileri e Andrea– ha già annunciato che in autunno si partirà col tanto evocato. “A ottobre avremo un, credo che andremo nella direzione di un”, assicuraai microfoni di Rai Tg2 Italia. “Quarta, quinta, sesta dose – dice il sottosegretario alla Salute -, rischiamo di fare confusione e veicolare il messaggio sbagliato. Chi fa il...

