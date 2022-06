Covid Francia, la sentenza: no risarcimento per parenti di malati morti (Di martedì 28 giugno 2022) Parigi, 28 giu. - Un tribunale civile di Parigi ha sancito il fallimento iniziale del governo francese nella gestione dell'epidemia di Covid in risposta alla querela presentata da familiari di persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Parigi, 28 giu. - Un tribunale civile di Parigi ha sancito il fallimento iniziale del governo francese nella gestione dell'epidemia diin risposta alla querela presentata da familiari di persone ...

Pubblicità

telodogratis : Covid Francia, la sentenza: no risarcimento per parenti di malati morti - zazoomblog : Covid Francia la sentenza: no risarcimento per parenti di malati morti - #Covid #Francia #sentenza: - tempoweb : Nel mirino la mancata riserva di mascherine. Ma i parenti delle vittime non ottengono alcun risarcimento #covid… - fisco24_info : Covid Francia, la sentenza: no risarcimento per parenti di malati morti: (Adnkronos) - Errori nella gestione della… - LocalPage3 : Covid Francia, la sentenza: no risarcimento per parenti di malati morti -