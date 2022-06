Covid, contagi in risalita mai come estate 2021 ma si profila obbligo mascherina su lavoro (Di martedì 28 giugno 2022) - Oggi oltre 83500, numero come sempre più alto dopo i numeri bassi del fine settimana in cui si effettuano meno tamponi. 69 le vittime, ma il tasso di positività è in ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 giugno 2022) - Oggi oltre 83500, numerosempre più alto dopo i numeri bassi del fine settimana in cui si effettuano meno tamponi. 69 le vittime, ma il tasso di positività è in ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : #Covid. Schizzano a 83.555 i nuovi contagi, in aumento i ricoverati - Adnkronos : Dati #Covid sottostimati, #Anelli: molti infetti non fanno #tamponi - fattoquotidiano : Covid, Ciccozzi: “Governo dovrebbe rendere obbligatorie mascherine al chiuso finché curva contagi non cala. Non si… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono 83.555 i contagi, 69 le vittime. Tasso di positività all'11,6% - #ANSA https://t.c… - ihcconc : RT @Sebadega1998: Oggi 86mila contagi e 70 morti, l'anno scorso a fine giugno il covid era scomparso. Le varianti le causa il vaccino. Mi s… -