Pubblicità

News24_it : Covid Italia, bollettino del 28 giugno: aggiornamento sui casi positivi, i ricoverati ei guariti - la Repubblica - FirenzePost : Covid, bollettino Italia: boom di 83.555 contagi, oggi 28 giugno. E 69 decessi - Frankf1842 : RT @fanpage: ?? Sono 83.555 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore - angheran70 : RT @MeteoWeb_eu: ?? Covid, oggi 83.555 nuovi casi ma sono tutti asintomatici: gli ospedali restano vuoti. Boom di tamponi, superata la Corea… - LaNotiziaQuoti : Sono quasi 1.500 nuovi casi di Covid-19 e gli attualmente positivi tornano supra quota 12 mila. Lo dice il bolletti… -

Sono 83.555 i nuovi positivi ain Italia, su un totale di 717.400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. A rivelarlo è il quotidianosull'emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute. I morti sono 69, ...Sono 83.555 i nuovi positivi ain Italia, su un totale di 717.400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. A rivelarlo è il quotidianosull'emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute. I morti sono 69, ...ROMA – Sono saliti a 83.555 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.747. Le vittime sono invece 69, in leggero aumento ...Nelle ultime 24 ore nessun ingresso di pazienti positivi in terapia intensiva in Val d'Aosta, in Umbria, in Basilicata, in Molise, nelle Province Autonome di Bolzano e di Trento. 1 nuovo caso grave in ...