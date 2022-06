Covid | 83 555 nuovi positivi | 69 vittime nelle ultime 24 ore

(Di martedì 28 giugno 2022) Sono 83.555 iin Italia, su un totale di 717.400 tamponi effettuati24 ore. A rivelarlo è il quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute. I morti sono 69, che portano il totale delleda inizio pandemia a quota 168.234. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, che sono 237 in totale, 3 in più di ieri. In aumento anche i ricoverati con sintomi che sono 6.035, 162 in più di ieri. (ITALPRESS). Photo credits www.agenziafotogramma.it

