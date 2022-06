"Cosa ha fatto quel viscido": Lory Del Santo, l'accusa-choc sconvolge Ilary Blasi (Di martedì 28 giugno 2022) Tutti contro Lory Del Santo. Forse esagerando un po', l'ex concorrente dell'Isola dei famosi - durante l'ultima puntata in onda lunedì 27 giugno - viene ancora presa di mira. Arriva la finale del programma di Canale 5, attesissima. Al televoto, dopo un'accesa sfida con Mercedesz Henger finiscono Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè. Ilary Blasi chiede, a questo punto, agli ex naufraghi in studio di esprimere un'opinione sui ragazzi. E la Del Santo va giù pesante. Senza limiti. “Lui a è stato così viscido…È stato il viscido perfetto. Lo salvo...": sono parole durissime che spiazzano anche la conduttrice. La Del Santo resta impassibile come una sfinge mentre il pubblico appare abbastanza inferocito. Forse l'ex naufraga esagera nei confronti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Tutti controDel. Forse esagerando un po', l'ex concorrente dell'Isola dei famosi - durante l'ultima puntata in onda lunedì 27 giugno - viene ancora presa di mira. Arriva la finale del programma di Canale 5, attesissima. Al televoto, dopo un'accesa sfida con Mercedesz Henger finiscono Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè.chiede, a questo punto, agli ex naufraghi in studio di esprimere un'opinione sui ragazzi. E la Delva giù pesante. Senza limiti. “Lui a è stato così…È stato ilperfetto. Lo salvo...": sono parole durissime che spiazzano anche la conduttrice. La Delresta impassibile come una sfinge mentre il pubblico appare abbastanza inferocito. Forse l'ex naufraga esagera nei confronti di ...

