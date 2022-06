Corriere dello Sport – “Milan, contatti con il Corinthians per il difensore Raul Gustavo” (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 13:50:39Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Incassata la delusione per il mancato arrivo di Sven Botman, obiettivo a lungo inseguito dal Milan nelle ultime sessioni di mercato, ma approdato al Newcastle, la prima “mission” di Paolo Maldini e Frederic Massara subito dopo aver rinnovato i rispettivi contratti in scadenza il 30 giugno sarà quella di reperire in tempi rapidi un difensore per integrare l’organico di Stefano Pioli. Il Milan accoglie Origi e cerca rinforzi in difesa I campioni d’Italia si raduneranno a Milanello il 4 luglio e al momento l’unica certezza è la presenza di Divock Origi, l’attaccante belga arrivato a parametro zero dal Liverpoool che salvo sorprese sarà l’unico volto nuovo nella rosa per il primo giorno ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 13:50:39Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: Incassata la delusione per il mancato arrivo di Sven Botman, obiettivo a lungo inseguito dalnelle ultime sessioni di mercato, ma approdato al Newcastle, la prima “mission” di Paolo Maldini e Frederic Massara subito dopo aver rinnovato i rispettivi contratti in scadenza il 30 giugno sarà quella di reperire in tempi rapidi unper integrare l’organico di Stefano Pioli. Ilaccoglie Origi e cerca rinforzi in difesa I campioni d’Italia si raduneranno aello il 4 luglio e al momento l’unica certezza è la presenza di Divock Origi, l’attaccante belga arrivato a parametro zero dal Liverpoool che salvo sorprese sarà l’unico volto nuovo nella rosa per il primo giorno ...

