Coronavirus, 83.555 nuovi casi e 69 morti. In area medica i ricoverati sono più di 6mila (Di martedì 28 giugno 2022) Esplode nuovamente la circolazione di Sars-Cov-2. Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 83.555 nuovi casi tra i 717.400 tamponi processati, di cui 662.279 test antigenici, con l’incidenza pari all’11,6 per cento. I morti segnalati sono 69. E continua l’incremento dei ricoverati in area medica, con 162 posti letto in più occupati, che portano il totale a 6.035. In terapia intensiva vengono invece assistiti in 237 con una sostanziale stabilità giornaliera (+3). Gli ingressi sono stati 40. Continua quindi l’espansione rispetto alla settimana precedente: i casi riportati nei primi due giorni sono stati 108.302, circa il 35% in più dei 79.275 di lunedì 20 e martedì 21. Incremento anche di decessi (da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Esplode nuovamente la circolazione di Sars-Cov-2. Nelle ultime 24 orestati rintracciati 83.555tra i 717.400 tamponi processati, di cui 662.279 test antigenici, con l’incidenza pari all’11,6 per cento. Isegnalati69. E continua l’incremento deiin, con 162 posti letto in più occupati, che portano il totale a 6.035. In terapia intensiva vengono invece assistiti in 237 con una sostanziale stabilità giornaliera (+3). Gli ingressistati 40. Continua quindi l’espansione rispetto alla settimana precedente: iriportati nei primi due giornistati 108.302, circa il 35% in più dei 79.275 di lunedì 20 e martedì 21. Incremento anche di decessi (da ...

