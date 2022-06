Coronavirus | 83 555 casi | i morti sono 69

Leggi su open.online

(Di martedì 28 giugno 2022) Il bollettino del 28 giugno 202269 i decessi dache si segnalano nel nostro paese durante le ultime 24 ore (ieri erano 63) . Le vittime legate al Covid-19 diventano complessivamente 168.234. Anche il numero di contagi è in aumento, secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, oggi i positivi83.555. Complessivamente gli attualmente positivi nel Paese arrivano a 773.450, mentre itotali dall’inizio della pandemia18.343.422. La situazione negli ospedali I ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italiaarrivati a 6.035. Il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva è 237 ; 40 di loroentrati in ospedale nelle ultime 24 ore. In 767.178 si ...