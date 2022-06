“Contratto fino al 2026” | Juventus scatenata | presto il colpo sarà ufficiale

(Di martedì 28 giugno 2022) Laè pronta a chiudere l’accordo per il difensore italiano. L’accordo si sta ultimando per arrivare all’ufficialità. Da settimane si dialoga e finalmente può giungere l’accordotra lae il Genoa per Andrea Cambiaso. Alla società bianconera il terzino piace da tempo e riflette dallo scorso inverno sulla possibilità di tesserarlo e la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiovaAlbanese : Sara Björk Gunnarsdóttir ha scelto la #JuventusWomen: contratto fino al 2024, un sogno di #calciomercato che è dive… - AlesSantomauro : RT @CorriereGranata: UFFICIALE? Pietro #Pellegri è definitivamente un giocatore del @TorinoFC_1906: il club granata ha esercitato l’opzion… - Cucciolina96251 : RT @NickCecca: Inter, a metà settimana le visite mediche di Asllani. Per lui contratto fino al 2027 - calsciomercato : Sven Botman???? è un nuovo giocatore del Newcastle????. 37 mln al Lille e un contratto fino al 2027 #botman #newcastle… - ZonaBianconeri : RT @juventustotale: ?? | ???? Andrea #Cambiaso è a un passo dalla #Juventus. Pronto per lui un contratto fino al 2026 a 1 mln di euro a stagio… -

TUTTO mercato WEB

Takumi Minamino è un nuovo attaccante del Monaco . L'attaccante giapponese è stato prelevato dal Liverpool per 15 milioni di euro più bonus.al 2026. Minamino ha sempre recitato un ruolo da comprimario tra le fila dei Reds. Al Liverpool era arrivato nell'estate 2019 dopo cinque anni trascorsi in Austria tra le fila del Red ...In arrivo novità importanti per Zlatan Ibrahimovic . Secondo quanto riporta Repubblica , l'attaccante svedese avrebbe firmato un 'ponte' da 100mila euroa gennaio per continuare a svolgere la riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio e rimanere al contempo un tesserato del Milan, continuando così ad essere una ... Torino, Pellegri ha già firmato: contratto fino al 2025 e 5 milioni nelle casse del Monaco LaPresse Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che dopo 5 anni la storia tra Federico Bernardeschi e la Juventus si sarebbe concluso in maniera così mesta, ovvero con il contratto non rinnovato e mai ...Il contratto era in scadenza il 30 giugno 2022, ma Carlos Vela resterà un giocatore di LAFC - squadra MLS in cui giocherà Giorgio Chiellini.