Contatti già avviati: ten Hag rovina i piani del Milan (Di martedì 28 giugno 2022) Il Milan, dopo Sven Botman, potrebbe dire addio ad un altro obiettivo di calciomercato: c’è l’insidia del Manchester United di Erik ten Hag È finalmente cominciato il calciomercato del Milan.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 28 giugno 2022) Il, dopo Sven Botman, potrebbe dire addio ad un altro obiettivo di calciomercato: c’è l’insidia del Manchester United di Erik ten Hag È finalmente cominciato il calciomercato del.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

Albertsun16 : RT @AmalaTV_: Mari - L'#Inter è ferma come offerta, non come contatti. Ma resta il discorso che ho fatto già giorni fa. #Dybala (ma sopratt… - DiUbriachi : In caso di cessione di #Skriniar l'Inter potrebbe acquistare due DC come ha detto ieri @DiMarzio, era già nell'ari… - Rossonero__1899 : RT @cervellerap: Confermata l’idea #Ziyech, per il #Milan. Contatti già avvenuti con il giocatore. Il #Chelsea sta accontentando chi vuole… - Den96109848 : RT @cervellerap: Confermata l’idea #Ziyech, per il #Milan. Contatti già avvenuti con il giocatore. Il #Chelsea sta accontentando chi vuole… - RadioFriendsLiv : RT @IlDiFraOfficial: @MJtiamo @topocazzo88 @IsolaDeiFamosi @ManuDolcenera Assolutamente.. e ti dirò.. sto già prendendo contatti con il suo… -

Mercato Inter, il Psg rilancia per Skriniar: ancora non basta. Lukaku a Milano mercoledì Previsti nuovi contatti in settimana, ma c'è un diktat ben preciso dei nerazzurri: serve una ... Il gigante belga potrebbe essere in città già mercoledì per le visite mediche. Previsto lo sbarco ... Covid, Cina dimezza a 10 giorni quarantena per chi arriva dall'estero ... i visitatori internazionali in entrata nel Paese e i contatti stretti dei pazienti positivi al ... Favorisce gli scompensi di persone già molto fragili' Qual è l'identikit dei nuovi pazienti positivi al ... Calcio Atalanta Previsti nuoviin settimana, ma c'è un diktat ben preciso dei nerazzurri: serve una ... Il gigante belga potrebbe essere in cittàmercoledì per le visite mediche. Previsto lo sbarco ...... i visitatori internazionali in entrata nel Paese e istretti dei pazienti positivi al ... Favorisce gli scompensi di personemolto fragili' Qual è l'identikit dei nuovi pazienti positivi al ... CorSport: "Ilicic-Bologna: contatti già avvenuti con giocatore e agente"