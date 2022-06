Consumi, a maggio +6,2% rispetto al 2019. Ma Maiocchi (Confimprese): Rallentamento in vista (Di martedì 28 giugno 2022) L’Osservatorio permanente di Confimprese-Ey sull’andamento dei Consumi nei settori ristorazione, abbigliamento e retail non food conferma il “quadro in recupero già registrato nel mese di aprile 2022 e chiude con maggio in netto miglioramento a +6,2% rispetto a maggio 2019, anno pre-pandemia”. Il dato migliore arriva da abbigliamento-accessori che chiude il mese a +12,6%. Leggermente positiva anche la ristorazione +1,5% mentre frena il retail non food -5%. L’inversione di tendenza è da attribuire al ritorno degli italiani alle abitudini pre-pandemia e al progressivo abbandono del lavoro agile. Quanto ai primi cinque mesi del 2022 vs stesso periodo 2019, le rilevazioni sono ancora negative con il totale mercato in calo del -11,1%. Nel periodo preso in esame emergono ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) L’Osservatorio permanente di-Ey sull’andamento deinei settori ristorazione, abbigliamento e retail non food conferma il “quadro in recupero già registrato nel mese di aprile 2022 e chiude conin netto miglioramento a +6,2%, anno pre-pandemia”. Il dato migliore arriva da abbigliamento-accessori che chiude il mese a +12,6%. Leggermente positiva anche la ristorazione +1,5% mentre frena il retail non food -5%. L’inversione di tendenza è da attribuire al ritorno degli italiani alle abitudini pre-pandemia e al progressivo abbandono del lavoro agile. Quanto ai primi cinque mesi del 2022 vs stesso periodo, le rilevazioni sono ancora negative con il totale mercato in calo del -11,1%. Nel periodo preso in esame emergono ...

