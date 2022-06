Congedo maternità e paternità: da 6 a 9 i mesi coperti da indennità, sale da 6 a 12 anni l’età del bambino. Le novità (Di martedì 28 giugno 2022) novità per i congedi parentali: dal Cdm dello scorso mercoledì l'ok agli schemi dei decreti legislativi che recepiscono le direttive (UE): quella 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, e quella 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 giugno 2022)per i congedi parentali: dal Cdm dello scorso mercoledì l'ok agli schemi dei decreti legislativi che recepiscono le direttive (UE): quella 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, e quella 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Congedo maternità e paternità: da 6 a 9 i mesi coperti da indennità, sale da 6 a 12 anni l’età del bambino. Le novi… - Epiphinon : Avrebbero i mezzi per pagare assistenza sanitaria in gravidanza, congedo di maternità e sostentamento familiare fin… - tfnews_t : Congedo di paternità, novità nel 2022. #maternità alle #libereprofessioniste #paternità #congedomaternità… - lana53440443 : @PezSimone @LucaGoria79 A si non esiste nemmeno il congedo di maternità e le donne incinte lavorano fino al nono me… - angelo_massi : RT @anna_salvaje: C'è un paese dove l'assistenza sanitaria non è universale né gratuita, l'aborto è illegale, non è riconosciuto congedo pe… -