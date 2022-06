Confesercenti e Assoturismo | “Gestione pessima del Parco del Vesuvio | Casillo si dimetta”

(Di martedì 28 giugno 2022) Vincenzo Schiavo (presidenteCampania): “Cambio di rotta necessario: i disagi e i disservizi per gli 800mila turisti all’anno sono irrisolti. Ildel(secondo sito turistico della nostra regione) è gestito male”.Campania chiedono «con forza» le dimissioni del Presidente dell’EnteAgostino, per «inadeguatezza nelladi uno dei

Pubblicità

gazzettanapoli : Confesercenti/Assoturismo Campania chiedono «con forza» le dimissioni del lPresidente dell’Ente Parco Vesuvio Agost… - teleischia : CONFESERCENTI/ASSOTURISMO CAMPANIA. «GESTIONE PESSIMA DEL PARCO DEL VESUVIO, CHIEDIAMO LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE… - NotizieTg : Turismo,+23,5 mln pernottamenti su 2021 10.15 Per il turismo la stagione è già partita, e con prospettive buone.… - Newsinunclick : Per il turismo la stagione è già parti- ta, e con prospettive buone. Infatti, secondo l'indagine di Assoturismo Con… - GazzChianti : IMPRUNETA - Il turismo del futuro: lunedì 27 giugno a Impruneta ne parla l’assessore regionale Leonardo Marras. Ini… -

TeleIschia

Campania chiedono 'con forza' le dimissioni del l Presidente dell'Ente Parco Vesuvio Agostino Casillo, per 'inadeguatezza nella gestione di uno dei siti turistici più ...Campania chiede "con forza" le dimissioni del presidente dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio Agostino Casillo "per inadeguatezza nella gestione di uno dei siti turistici ... CONFESERCENTI/ASSOTURISMO CAMPANIA. «GESTIONE PESSIMA DEL PARCO DEL VESUVIO, CHIEDIAMO LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELL'ENTE» Confesercenti/Assoturismo Campania chiedono «con forza» le dimissioni del l Presidente dell’Ente Parco Vesuvio Agostino Casillo, per «inadeguatezza nella gestione di uno dei siti turistici più importa ...Assoturismo Campania chiedono «con forza» le dimissioni del presidente dell’ente parco Vesuvio Agostino Casillo, per «inadeguatezza nella gestione di uno dei ...