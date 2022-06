Pubblicità

radioteateonair : ?? Sabato 25 e Domenica 26 giugno ?? Alle ore 14.30 ?? Ascolta il podcast della rubrica “Orienta Express”, condotta da… - ConfartChAq : ?? Lunedì 27 giugno, alle ore 18:00, nella sede di Academy ForMe, c/o centro commerciale “Centauro”, in via Filippo… -

News Town

... conosciuti in Italia e all'estero: saranno loro i docenti dell'edizione 2022 del corso per cuoco promosso da Academy ForMe, la scuola di formazione diL'Aquila. Il corso, ...Gli chef stellati abruzzesi , conosciuti in Italia e all'estero, tra i docenti dell'edizione 2022 del corso per cuoco promosso da Academy ForMe , la scuola di formazione diL'Aquila. Il corso, riconosciuto dalla Regione Abruzzo ai fini del conseguimento della qualifica professionale, prenderà il via a settembre. A tenere una parte delle lezioni ... Confartigianato Chieti L'Aquila, Camillo Saraullo nuovo presidente Camillo Saraullo è il nuovo presidente di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila. Resterà in carica per quattro anni. Succede a Francesco Angelozzi, alla ...Chieti. Camillo Saraullo è il nuovo presidente di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila. Resterà in carica per quattro anni. Succede a Francesco Angelozzi, alla guida dell’associazione artigiana per ...