Concorso Ministero Istruzione, 304 funzionari amministrativi: prova unica dal 13 luglio (Di martedì 28 giugno 2022) *aggiornamento del 28/06/2022: sono state pubblicate le date della prova unica del Concorso Ministero Istruzione per la copertura di 304 posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali, area funzionale III, a tempo indeterminato. Le prove scritte si terranno nelle giornate del 13, 14 e 15 luglio 2022 in 10 sedi diverse, dislocate nelle seguenti regioni: 1. Lombardia: 1 sede a Milano (Parco Esposizione Novegro); 2. Emilia-Romagna: 1 sede a Rimini (Fiera di Rimini); 3. Lazio: 1 sede a Roma (Nuova Fiera di Roma); 4. Puglia: 1 sede a Foggia (Fiera di Foggia); 5. Campania: 1 sede a Napoli (Mostra d'Oltremare); 6. Calabria: 2 sedi a Cosenza (Sede 1: Parco Acquatico Santa Chiara a Rende (CS); Sede 2: Padiglione LUC.MAR., Cosenza); 7. Sicilia: 2 sedi a Catania e Palermo ...

