(Di martedì 28 giugno 2022) *aggiornamento del 28/06/2022: importantiper gli aspiranti docenti di: negli ultimi giorni è stato approvato in Senato l’sostitutivo del ddl di conversione del d-l n. 36, in cui si parla di un concorso straordinario per i docenti dicon 36 mesi di servizio e che prevede la creazione di una graduatoria ad esaurimento e una prova orale metodologica come procedura di selezione dei candidati. A questa procedura straordinaria sarà assegnato il 50 per cento dei posti disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025. Come si legge nel testo: “Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata aglidi...

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

... serie generale del 28 settembre 2021, è stato pubblicato il Decreto che autorizza il Ministero dell'Istruzione per avviare duepubblici 2022, per esami e titoli, per l'assunzione di..., uno per uno Partiamo dall' Agenzia delle Entrate . L'istituto governativo, infatti, è ... Sono stati messi a disposizioni ancheposti per l' insegnamento della religione cattolica nella ... Concorsi 5116 insegnanti religione cattolica, nuovo emendamento: tutte le novità Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad avviare due Concorsi per l'assunzione di 5116 insegnanti di religione cattolica. LeggiOggi ...Dopo aver partecipato come concorrente alla prima edizione di Notti sul ghiaccio, talent show in onda su Rai,1 condotto da Milly Carlucci, risultandone vincitore, passa… Leggi ...