“Con me da 12 anni”. Mai vista prima, oggi Belen Rodriguez la presenta a tutti: chi è Lulù (Di martedì 28 giugno 2022) Belen Rodriguez presenta Lulù. Una Instagram Story della showgirl argentina ha incuriosito i suoi fan: una foto scattata allo specchio della moglie di Stefano De Martino e una donna ‘misteriosa’, che però trascorre le giornate insieme a lei da ben 12 anni. È un periodo d’oro per Belen Rodriguez, tornata accanto al marito Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese non è stato più un mistero la sua vicinanza all’ex marito. Una crisi, quella con Antonino, dalle radici lontane con le voci insistenti arrivate a ottobre, appena quattro mesi dalla nascita della figlia Luna Marì. Belen Rodriguez presenta Lulù, la tata dei figli: “Con me da 12 ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022). Una Instagram Story della showgirl argentina ha incuriosito i suoi fan: una foto scattata allo specchio della moglie di Stefano De Martino e una donna ‘misteriosa’, che però trascorre le giornate insieme a lei da ben 12. È un periodo d’oro per, tornata accanto al marito Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese non è stato più un mistero la sua vicinanza all’ex marito. Una crisi, quella con Antonino, dalle radici lontane con le voci insistenti arrivate a ottobre, appena quattro mesi dalla nascita della figlia Luna Marì., la tata dei figli: “Con me da 12 ...

Pubblicità

reportrai3 : Il livello del Po è di 3 metri sotto quello abituale. Più di 125 Comuni rischiano di rimanere senza acqua. Secondo… - RaiCultura : Addio allo scrittore Raffaele La Capria, una delle voci più autorevoli del Novecento e anima di Napoli. Aveva vinto… - ilfoglio_it : È morto Leonardo Del Vecchio. Il fondatore di Luxottica aveva 87 anni. Con la sua industria, partita dalla provinci… - Renato23577940 : RT @Renato23577940: Rubano da anni Reddito di cittadinanza e pensioni di Invalidità civile all'INPS per investire nella cocaina Pregiudicat… - Anto29192937 : @Agenzia_Ansa Concordo in pieno con chi mi ha preceduto : mi meraviglio ancora di più che la madre è per giunta un… -