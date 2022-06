Come scegliere (e come portare) le infradito quest'estate (Di martedì 28 giugno 2022) Le si ama o le si odia, ma è indubbio siano tra i modelli di sandali estivi più comodi sulla faccia di questa bellissima Terra. Le migliori infradito da uomo del momento, dette anche flip-flops, rappresentano l’essenzialità della calzatura delle vacanze, perché è sottinteso che secondo la buona etichetta è vivamente sconsigliato sceglierle per (s)ciabattare sull’asfalto rovente delle città. Meglio il lungomare e il lungolago, in campagna o tra i vialetti rigogliosi del resort di turno. La moda dei sandali per l’estate 2022 punta comunque alle infradito come modello definitivo in un chiarissimo rimando alle mode ibride dei primi anni 2000, dove il mix tra infradito uomo sportive e i sandali flat intrecciati da sapienti mani artigiane era autorizzato a spuntare sotto a ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 giugno 2022) Le si ama o le si odia, ma è indubbio siano tra i modelli di sandali estivi più comodi sulla faccia dia bellissima Terra. Le migliorida uomo del momento, dette anche flip-flops, rappresentano l’essenzialità della calzatura delle vacanze, perché è sottinteso che secondo la buona etichetta è vivamente sconsigliato sceglierle per (s)ciabattare sull’asfalto rovente delle città. Meglio il lungomare e il lungolago, in campagna o tra i vialetti rigogliosi del resort di turno. La moda dei sandali per l’2022 punta comunque allemodello definitivo in un chiarissimo rimando alle mode ibride dei primi anni 2000, dove il mix trauomo sportive e i sandali flat intrecciati da sapienti mani artigiane era autorizzato a spuntare sotto a ...

Pubblicità

simofons : Nel 2022 puoi scegliere se investire in criptovalute o farti un partito riformista di centro come tutti quelli dell’età tua - 1958Aldo : RT @EmiliaUA: Il mio libro-inchiesta sui #vaccini, sugli scandali legati ad alcune #farmaceutiche, sulle strategie politiche, lo trovate -… - 9091campioni : RT @itsmeback_: La radiazione della Balanzoni dall'ordine dei medici non è il vero scandalo. Il vero scandalo è che esista l'ordine dei med… - Rocco29051695 : RT @itsmeback_: La radiazione della Balanzoni dall'ordine dei medici non è il vero scandalo. Il vero scandalo è che esista l'ordine dei med… - RigonatNicola : RT @itsmeback_: La radiazione della Balanzoni dall'ordine dei medici non è il vero scandalo. Il vero scandalo è che esista l'ordine dei med… -