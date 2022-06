Colpo Napoli, blitz per la trequarti: sorpassato Deulofeu, lo vuole Spalletti (Di martedì 28 giugno 2022) . Il tecnico ha fatto il suo nome: ora la palla passa a De Laurentiis. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In casa Napoli sono tante le attese per il prossimo mercato. I tifosi si aspettano colpi mirati per cercare di puntare allo scudetto, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 28 giugno 2022) . Il tecnico ha fatto il suo nome: ora la palla passa a De Laurentiis. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In casasono tante le attese per il prossimo mercato. I tifosi si aspettano colpi mirati per cercare di puntare allo scudetto, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

CicognaCMercato : ????Il #Napoli tenta il doppio colpo: nel mirino #Brekalo del #Wolfsburg, valutato circa 10 mln e con un'esperienza l… - boxhiu : @Fabio77845503 @OfficinaDiMarK Ma che stai fuori...ho visto il mare e mi è sembrata Napoli a colpo d'occhio..poteva… - infoitsport : Napoli, colpo in difesa. Il Mattino: 'Tutto su Casale del Verona' - fran20042007 : @monelloevoluto @Dottore1926 @gemavideo76 A me personalmente non è che Ospina facesse impazzire, anzi con l’acquist… - Luxgraph : Colpo grosso della Futura Volley, Elisa Zanette -