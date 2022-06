Colpo Milan in Serie A | lo soffiano alla Juventus

Pubblicità

CB_Ignoranza : Divock Origi è un nuovo giocatore rossonero: il primo colpo di mercato del Milan è arrivato. ??? @FabrizioRomano - jollof_moni : RT @CB_Ignoranza: Divock Origi è un nuovo giocatore rossonero: il primo colpo di mercato del Milan è arrivato. ??? @FabrizioRomano https://… - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: In attesa delle firme di #Maldini e #Massara che stentano ad arrivare, il Milan batte il primo colpo: ecco #Origi, che… - Muhamma83474500 : RT @CB_Ignoranza: Divock Origi è un nuovo giocatore rossonero: il primo colpo di mercato del Milan è arrivato. ??? @FabrizioRomano https://… - letMoncadacook : RT @tutticonvocati: In attesa delle firme di #Maldini e #Massara che stentano ad arrivare, il Milan batte il primo colpo: ecco #Origi, che… -

MilanLive.it

Nicolò Zaniolo © LaPresseIl talento della Roma è seguito anche dal, ma negli ultimi giorni il club bianconero ha mosso i primi passi concreti, per un eventualeche non dipende da Di Maria.... ha praticamente chiuso per il grandeRomelu Lukaku , oltre ad aver preso in porta André Onana, Raoul Bellanova sugli esterni e Krijstian Asllani e Henrix Mkhitaryan a centrocampo. Ilha ... Calciomercato Milan, colpo dal Brasile: avviati i contatti Calciomercato Milan, occhio al colpo in attacco Per l’attacco, ma volendo anche per la trequarti, il Milan potrebbe tornare forte sul profilo di Luis Muriel, attaccante colombiano e fantasista ...L'AD dei biancorossi è entusiasta in vista della prima stagione in A dei brianzoli: "Ci attrezzeremo, sarà un campionato difficile" ...