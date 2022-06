Club Napoli Valle Vitulanese-Foglianise: in lavorazione la scultura di grano di Maradona (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAl Club Napoli ci si rimbocca le maniche, è ora di creare. Dopo aver incassato una serie di “vittorie programmatiche”, dall’accordo con il comune di Castel di Sangro (AQ), ritiro precampionato del Napoli Calcio, e il mitico Massimo Vignati ideatore-custode del museo e dei cimeli originali del “Diego mundial”, la squadra di aficionados azzurri scende letteralmente in campo con il direttivo ed in testa il Presidente Michele Pedicini, per organizzare la mostra “Intrecci tra mito e tradizione”, ulteriore tassello del sodalizio con Castel di San Sangro, e rendere protagonista Foglianise, nel covo dei tifosi azzurri, il 16 e 17 agosto, in concomitanza della Festa del grano 2022. La volontà prima, e un pizzico di ambizione poi, concretizzano mesi di sacrifici e buona gestione, in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAlci si rimbocca le maniche, è ora di creare. Dopo aver incassato una serie di “vittorie programmatiche”, dall’accordo con il comune di Castel di Sangro (AQ), ritiro precampionato delCalcio, e il mitico Massimo Vignati ideatore-custode del museo e dei cimeli originali del “Diego mundial”, la squadra di aficionados azzurri scende letteralmente in campo con il direttivo ed in testa il Presidente Michele Pedicini, per organizzare la mostra “Intrecci tra mito e tradizione”, ulteriore tassello del sodalizio con Castel di San Sangro, e rendere protagonista, nel covo dei tifosi azzurri, il 16 e 17 agosto, in concomitanza della Festa del2022. La volontà prima, e un pizzico di ambizione poi, concretizzano mesi di sacrifici e buona gestione, in ...

