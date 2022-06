Pubblicità

Vanity Fair Italia

... 'Secondo me i ragazzi nati in Italia o arrivati da piccoli e che sono ancora senza, ...Abbas, corpo non si trova/ Anna Vagli "E' stata depezzata, se nessuno parla..."Cosa che in precedenza era possibile fare solo per le ragazze conitaliana". La norma, ...è rappresentata dall'approvazione alla Camera il 5 aprile 2022 della cosiddetta "Legge" che ... Cittadinanza, Saman:«Vivo qui da 16 anni perché non posso essere italiana» Il 29 giugno la Camera dei Deputati inizierà la discussione della proposta di legge sulla cittadinanza che mira a introdurre lo Ius Scholae. La storia di Saman ...