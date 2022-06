Ciclismo | Ranking UCI 28 giugno | Italia sesta nella classifica per Nazioni Top-10 stabile | Colbrelli miglior azzurro

(Di martedì 28 giugno 2022) La settimana riservata ai vari campionati nazionali non ha stravolto ilUCI, lainternazionale stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Tutto estremamentetop-10 alla vigilia del Tour de France: Tadej Pogacar si presenterà alla Grande Boucle per conquistare la terza maglia gialla consecutiva, lo sloveno conduce con 5.241 punti davanti al connazionale Primoz Roglic (4.010) e al belga Wout van Aert (3.656). Più lontano l’altro belga Remco Evenepoel (3.044), che precede l’ecuadoriano Richard Carapaz (2.692), lo sloveno Matej Mohoric (2.623) e il danese Jonas Vingegaard (2.403). Top-10 completata dallo svizzero Stefan Kueng, dall’olandese Mathieu van der Poel e dal francese Julian Alaphilippe. Sonnynon ha chiaramente potuto difendere il ...

... dedicata alle categorie maschili, gara internazionale di Classe 2 Uci, che ha dunque assegnato punti per idelle gare disputate. Nella corsa a punti di 75 giri la vittoria è andata al ...... dedicata alle categorie femminili (domani toccherà agli uomini), gara internazionale di Classe 2 Uci, che ha dunque assegnato punti per idelle gare disputate. La corsa a punti Donne Elite è ... Soddisfazioni lariane ai Campionati italiani di ciclismo a cronometro, andati in scena in Friuli, a San Giovanni al Natisone. Nella ...