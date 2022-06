Ciclismo, Andrea Piccolo: “La Drone-Hopper un’occasione, sono stati mesi duri. Mai smesso di allenarmi” (Di martedì 28 giugno 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente Andrea Piccolo, autore di un ottimo quarto posto ai Campionati Italiani di Ciclismo ad Alberobello. Il neo-acquisto della Drone-Hopper Androni Giocattoli, formazione del patron Gianni Savio, non gareggiava da febbraio quando vestiva i colori della Gazprom-Rusvelo e alla prima occasione ha dimostrato il suo talento. Come stai? “Bene, tutto bene grazie”. Il debutto ai Campionati Italiani con la maglia della tua nuova squadra la Drone-Hopper Androni Giocattoli di Gianni Savio dopo la chiusura della Gazprom-Rusvelo. Quanto è stato difficile vivere questi mesi di incertezza? “E’ stato molto difficile, più che altro allenarsi senza avere un obiettivo non è mai facile. E’ vero sono tornato e ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente, autore di un ottimo quarto posto ai Campionati Italiani diad Alberobello. Il neo-acquisto dellaAndroni Giocattoli, formazione del patron Gianni Savio, non gareggiava da febbraio quando vestiva i colori della Gazprom-Rusvelo e alla prima occasione ha dimostrato il suo talento. Come stai? “Bene, tutto bene grazie”. Il debutto ai Campionati Italiani con la maglia della tua nuova squadra laAndroni Giocattoli di Gianni Savio dopo la chiusura della Gazprom-Rusvelo. Quanto è stato difficile vivere questidi incertezza? “E’ stato molto difficile, più che altro allenarsi senza avere un obiettivo non è mai facile. E’ verotornato e ...

