Chiara Ferragni vende la casa a Los Angeles | ecco le foto e quanto costa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 giugno 2022) Sembra ieri chemetteva, all’inizio della carriera, le suenellaa Los. Il suo posto sicuro dove per un po’ di tempo i è pensato che sarebbe stato il suo posto definitivo. Non ha mai nascosto l’amore che ha provato per quel posto, per le sue abitudini e tutto il resto ma soprattutto per gli impegni familiari ha deciso di vederla. “Mi mancherai tantissimo”. Leggi anche: Francesca, è nato il figlio Edoardo.: ‘Benvenuto in famiglia’ladia LosLada sogno2.699.000 dollari. A dare la notizia è stata proprio lei suo Instagram dove ha ...