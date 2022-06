«Chi meglio di Chiara Ferragni che ogni giorno parla con 27 milioni di persone?» (Di martedì 28 giugno 2022) Quando il 9 giugno Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram la foto insieme alla senatrice a vita Liliana Segre, in molti ci siamo chiesti che cosa le due donne si siano dette nel loro incontro. Un incontro voluto proprio dalla senatrice, che aveva espresso il desiderio di conoscere la star dei social network perché coinvolga i giovani nella memoria dell’Olocausto. Ora, a distanza di qualche giorno, l’imprenditrice torna sui social condividendo una carrellata di immagini dal Memoriale della Shoah, visitato insieme alla senatrice. Della quale si è fatta portavoce rilanciando il suo messaggio: «Diciamo no all’indifferenza». Chiara Ferragni, storia di un successo ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 giugno 2022) Quando il 9 giugnoha condiviso su Instagram la foto insieme alla senatrice a vita Liliana Segre, in molti ci siamo chiesti che cosa le due donne si siano dette nel loro incontro. Un incontro voluto proprio dalla senatrice, che aveva espresso il desiderio di conoscere la star dei social network perché coinvolga i giovani nella memoria dell’Olocausto. Ora, a distanza di qualche, l’imprenditrice torna sui social condividendo una carrellata di immagini dal Memoriale della Shoah, visitato insieme alla senatrice. Della quale si è fatta portavoce rilanciando il suo messaggio: «Diciamo no all’indifferenza»., storia di un successo ...

