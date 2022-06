Chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2022? Ha trionfato a sorpresa (Di martedì 28 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Isola dei Famosi 2022, chi ha vinto l’edizione più lunga di sempre? La finale del reality ha fatto molto chiacchierare. Quest’edizione del programma ha regalato tante sorprese ed è stata così apprezzata dal pubblico che Mediaset ha deciso di prolungarla fino alla fine di giugno: chi è il finalista che si è aggiudicato la vittoria? Leggi su youmovies (Di martedì 28 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Isola dei, chi hal’edizione più lunga di sempre? La finale del reality ha fatto molto chiacchierare. Quest’edizione del programma ha regalato tante sorprese ed è stata così apprezzata dal pubblico che Mediaset ha deciso di prolungarla fino alla fine di giugno: chi è il finalista che si è aggiudicato la vittoria?

Pubblicità

AlexBazzaro : Ripartire da Lucca. Invece di ascoltare i consigli interessati di chi vorrebbe farci assomigliare all’unica destra… - GigiDatome : L’immagine più bella di tutta la serie, non a caso con @SirHines protagonista (mio cameo notevole, devo ammetterlo)… - Peppedema921 : @mil_mar Per questo il presidente qui ha trovato l'America, per il vostro ossessivo accontentarvi della mediocrità!… - Peppedema921 : @enzolimatola @mil_mar Allora come mai Giroud a 36 anni ha fatto la differenza facendo vincere lo scudetto al Milan… - _Scansafatiche : Ho detto a mia madre chi ha vinto l'isola, lei di solito si interessa, la sua risposta invece è stata mmmh e basta.… -