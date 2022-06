Chi è il rapper Rosa Chemical: “Nessuno saprà mai cosa mi piace” (Di martedì 28 giugno 2022) Manuel Franco Rocati, classe 1998, nato a Grugliasco, alle porte di Torino, è uno dei rapper più talentuosi del nostro Paese. Il suo nome d’arte, Rosa Chemical, è la fusione dei termini Rosa, che è un tributo alla madre, con Chemical, omaggio alla band preferita della sua adolescenza, i My Chemical Romance. I primi pezzi li firma Kranyo. Chi è il rapper Rosa Chemical La sua carriera inizia nel 2018 con il singolo strumentale Kournikova, prodotto da Madz Romance. Il primo grande passo è però la pubblicazione dell’EP Okay Okay!! nel marzo del 2019, un prodotto che fa chiacchierare soprattutto per il suo featuring con Taxi B degli FSK Satellite nel brano CEO e per le produzioni di Greg Willen Non sappiamo se sia fidanzato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Manuel Franco Rocati, classe 1998, nato a Grugliasco, alle porte di Torino, è uno deipiù talentuosi del nostro Paese. Il suo nome d’arte,, è la fusione dei termini, che è un tributo alla madre, con, omaggio alla band preferita della sua adolescenza, i MyRomance. I primi pezzi li firma Kranyo. Chi è ilLa sua carriera inizia nel 2018 con il singolo strumentale Kournikova, prodotto da Madz Romance. Il primo grande passo è però la pubblicazione dell’EP Okay Okay!! nel marzo del 2019, un prodotto che fa chiacchierare soprattutto per il suo featuring con Taxi B degli FSK Satellite nel brano CEO e per le produzioni di Greg Willen Non sappiamo se sia fidanzato ...

